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Кейт Миддлтон появилась на светском мероприятии в старом платье

11:37
  • понедельник
  • 03 февраля 2020

Она надевала его в 2012 году в Азии

Принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили церемонию вручения кинопремии BAFTA. Внук Елизаветы II является почетным президентом этой организации, поэтому они с супругой стараются не пропускать подобные мероприятия. 
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Кинопремию вручали в Альберт-холле - концертном зале в Лондоне. Принц Уильям появился на красной дорожке в смокинге, а Кейт Миддлтон - в длинном белом платье, украшенном золотыми узорами. Ее образ дополнили золотистые туфли-лодочки и клатч. Герцогиня Кембриджская надела кольцо принцессы Дианы, колье и серьги с голубыми камнями.

Примечательно, что в этом платье Кейт Миддлтон видели в 2012 году. Она пришла в нем на ужин с королем и королевой Малайзии во время тура по Юго-Восточной Азии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Just Jared (@justjared)

Миддлтон надела старое платье не просто так. Дело в том, что организаторы церемонии ввели особый дресс-код. Все гости должны были прийти либо в старой одежде, либо в новом наряде из переработанных материалов.

"Минимальный вред окружающей среде - это то, что очень важно для BAFTA, и мы будем делать еще больше, чтобы бороться за это. Наша цель - сделать церемонию углеродно-нейтральной", - цитирует graziamagazine.ru одного из организаторов мероприятия.

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