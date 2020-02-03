Кейт Миддлтон появилась на светском мероприятии в старом платье

Она надевала его в 2012 году в Азии

Принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили церемонию вручения кинопремии BAFTA. Внук Елизаветы II является почетным президентом этой организации, поэтому они с супругой стараются не пропускать подобные мероприятия.

Кинопремию вручали в Альберт-холле - концертном зале в Лондоне. Принц Уильям появился на красной дорожке в смокинге, а Кейт Миддлтон - в длинном белом платье, украшенном золотыми узорами. Ее образ дополнили золотистые туфли-лодочки и клатч. Герцогиня Кембриджская надела кольцо принцессы Дианы, колье и серьги с голубыми камнями.

Примечательно, что в этом платье Кейт Миддлтон видели в 2012 году. Она пришла в нем на ужин с королем и королевой Малайзии во время тура по Юго-Восточной Азии.

Миддлтон надела старое платье не просто так. Дело в том, что организаторы церемонии ввели особый дресс-код. Все гости должны были прийти либо в старой одежде, либо в новом наряде из переработанных материалов.

"Минимальный вред окружающей среде - это то, что очень важно для BAFTA, и мы будем делать еще больше, чтобы бороться за это. Наша цель - сделать церемонию углеродно-нейтральной", - цитирует graziamagazine.ru одного из организаторов мероприятия.

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