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Опубликованы переговоры пилота с диспетчером перед попаданием ракеты в украинский Boeing

11:47
  • понедельник
  • 03 февраля 2020

Летчик видел летящий снаряд

Расшифровка разговора пилота иранского самолета, наблюдавшего крушение украинского Boeing 737-800 над Тегераном, с диспетчером опубликовал телеканал ТСН. Летчик из Ирана видел момент взрыва ракеты.
Зеленский торгуется с Ираном по поводу компенсации за сбитый Boeing

8 января украинский самолет взлетал из аэропорта Тегерана, в это же время заходил на посадку иранский самолет. Иранского пилота зрелище удивило.

"По маршруту - вспышки, как от ракеты. Что-то такое там должно быть?" — спрашивает на записи пилот, заметивший момент катастрофы. Диспетчер ответил ему, что на земле также не понимают, где источник вспышки. По словам пилота, ракета летела со стороны города.

Иран тем временем предложил выплатить по 80 тысяч долларов компенсации семьям жертв крушения, однако Украина отказалась. Президент Незалежной Владимир Зеленский заявил, что для получения выплат Украина будет подавать в международный суд. Он напомнил, что семьи жертв получили от государства по 200 тысяч гривен. Кроме того, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" также выплатит семьям погибших компенсации через страховые компании.

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