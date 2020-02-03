Подарившую блокадникам хлеб чиновницу в шубе уволили

Майя Хужина написала заявление на прошлой неделе, но потом дважды передумала

Глава горсовета Керчи Майя Хужина лишилась своего поста. Ее увольнение в понедельник согласовали местные депутаты на внеочередном заседании. Вместе с Хужиной поста лишилась ее заместитель Лариса Щербула.

По словам вице-спикера Госсовета Крыма Ефима Фикса, депутаты Керчи совершили "мужественный поступок". Он отметил, что действия чиновников взбудоражил всю Россию.

Горсовет после отставки Хужиной временно возглавила директор центра соцобслуживания Ольга Солодилова. При этом Майя Хужина сохранит мандат депутата. Кроме того, она не намерена складывать с себя полномочия секретаря местного отделения "Единой России".

Общаясь после увольнения с журналистами, Хужина пожаловалась на травлю своих детей в социальных сетях. Она призвала не делать этого, поскольку они не должны страдать.

"Сама бы я совершенно спокойно выдержала эту травлю, так могу отсеять троллей и ботов, потому что кроме как обозначить мои параметры фигурные и мое лицо, других аргументов у них не было", - заявил чиновница. Ее слова приводит РИА Новости.

Скандал разгорелся после того, как Хужина вместе со своим заместителем Ларисой Щербулой и местными депутатами подарила 11 блокадникам хлеб по случаю Дня полного снятия блокады Ленинграда. В Сеть утекли фотографии, на которых женщины, облаченные в шубы, вручают пожилым людям выпечку в полиэтиленовых пакетах и цветы в упаковке с надписями на немецком языке. Поступок чиновниц вызвал возмущение в обществе. Заместитель секретаря генсовета "Единой России" Александр Хинштейн назвал вручение хлеба людям, пережившим блокаду, унижением. Глава Крыма Сергей Аксенов расценил поступок как издевательство.

Из-за скандала Хужина подала заявление об отставке, но затем передумала. Она назвала свое решение "сиюминутной слабостью". Позднее чиновница снова передумала и все же решилась подать в отставку.

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