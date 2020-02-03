ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Памела Андерсон бросила возлюбленного через 12 дней после тайной свадьбы

12:14
  • понедельник
  • 03 февраля 2020

Ей потребовалось время для размышлений

52-летняя актриса Памела Андерсон объявила о расставании с 74-летним продюсером Джоном Питерсом. 
Памела Андерсон подарит Меланье Трамп российскую эко-шубу

The Hollywood Reporter пишет, что 20 января Андерсон и Питерс тайно поженились. На церемонии присутствовали два сына актрисы, а также три дочери и бывшая жена продюсера. Официально они свой брак не оформили. 

2 февраля стало известно, что Памела Андерсон и Джон Питерс расстались. 

"Нам нужно расстаться, чтобы провести переоценку того, чего мы хотим от жизни и друг от друга. Жизнь - это путешествие, а любовь - это процесс. Принимая эту истину, мы решили отложить оформление нашего свидетельства о браке", - цитирует Памелу Андерсон издание. 

По данным журналистов, звезда сериала "Спасатели Малибу" улетела в Канаду. 

СМИ пишут, что Памела Андерсон и Джон Питерс познакомились больше 30 лет назад. Как признавался Питерс, с тех пор он мечтал о браке с актрисой. "Вокруг ходит много красивых девушек. Я бы мог выбрать кого-нибудь из них, но в течение 35 лет я мечтаю только о Памеле. Она делает меня диким - в хорошем смысле этого слова. Она вдохновляет меня", - говорил продюсер. 

Напомним, что Памела Андерсон была замужем четыре раза. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Памела Андерсон
Памела Андерсон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.