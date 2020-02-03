Памела Андерсон бросила возлюбленного через 12 дней после тайной свадьбы

Ей потребовалось время для размышлений

52-летняя актриса Памела Андерсон объявила о расставании с 74-летним продюсером Джоном Питерсом.

The Hollywood Reporter пишет, что 20 января Андерсон и Питерс тайно поженились. На церемонии присутствовали два сына актрисы, а также три дочери и бывшая жена продюсера. Официально они свой брак не оформили.

2 февраля стало известно, что Памела Андерсон и Джон Питерс расстались.

"Нам нужно расстаться, чтобы провести переоценку того, чего мы хотим от жизни и друг от друга. Жизнь - это путешествие, а любовь - это процесс. Принимая эту истину, мы решили отложить оформление нашего свидетельства о браке", - цитирует Памелу Андерсон издание.

По данным журналистов, звезда сериала "Спасатели Малибу" улетела в Канаду.

СМИ пишут, что Памела Андерсон и Джон Питерс познакомились больше 30 лет назад. Как признавался Питерс, с тех пор он мечтал о браке с актрисой. "Вокруг ходит много красивых девушек. Я бы мог выбрать кого-нибудь из них, но в течение 35 лет я мечтаю только о Памеле. Она делает меня диким - в хорошем смысле этого слова. Она вдохновляет меня", - говорил продюсер.

Напомним, что Памела Андерсон была замужем четыре раза.

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