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Сыну Леннона удалили раковую опухоль

12:05
  • понедельник
  • 03 февраля 2020

Все начиналось с родинки

Операцию по удалению раковой опухоли перенес сын покойного лидера группы The Beatles Джона Леннона. Как рассказал Джулиан Леннон, все началось с родинки: дерматолога обеспокоила небольшая опухоль на голове.
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"Там всегда была родинка, рядом с родимым пятном, но она стала выглядеть и ощущаться по-другому", — рассказал Джулиан. Биопсия показала, что опухоль злокачественная, пришлось прибегнуть к срочной операции.

Джулиан Леннон — сын Джона Леннона от брака с художницей Йоко Оно. Собственную музыкальную карьеру начал в 1984 году. По словам музыканта, врачам удалось вырезать всю опухоль. Сейчас ее изучают, результаты будут на следующей неделе, пишет The Sun.

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