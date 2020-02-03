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Построенная за 10 дней больница в Ухане приняла первых пациентов (видео)

12:29
  • понедельник
  • 03 февраля 2020

Здание рассчитано на тысячу человек

В городе Ухань открылась временная больница, построенная из-за вспышки нового коронавируса. Строительство началось вечером 23 января и завершилось всего за 10 дней. В понедельник больница уже приняла первых пациентов. До конца недели в Ухане будет открыт еще один временный госпиталь.

Вспышка неизвестной пневмонии началась в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Возбудителем стал новый коронавирус 2019-nCoV. По данным на 3 февраля, им заражены уже 17205 человек, 361 больной скончался. За пределами Китая подтверждено 149 случаев заражения коронавирусом. В пятницу двое граждан Китая с вирусом были выявлены в Забайкалье и Тюменской области.

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