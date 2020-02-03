Кокорина перевели на зарплату в 20 тысяч

Футболист подтвердил информацию

Александр Кокорин не может разглашать условия своего контракта с клубом "Зенит-2". Однако в СМИ уже появилась информация о некоторых деталях соглашения – в частности, о зарплате футболиста. Нападающий "Зенита" косвенно подтвердил правдивость этих сообщений.

"По контракту я не могу разговаривать. То, что Василий Уткин сказал… В принципе, он мне даже накинул", — сказал Кокорин в эфире канала "Звезда".

Кокорин прокомментировал заявление известного блогера и комментатора Василия Уткина. По данным Уткина, 28-летний футболист получает по действующему соглашению с петербургским клубом 20 тысяч рублей в месяц.

Как сообщается, контракт был подписан, когда Александр находился в колонии. Кокорин отбывал срок за драку, которую они устроили в прошлом году в центре Москву вместе с другом, полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым (сейчас Павел играет за "Ростов").

В конце января было объявлено о переходе Кокорина из "Зенита" в "Сочи" - на правах аренды до конца сезона. Однако представитель футболиста заявил, что его подопечный не намерен уходить из питерского клуба. В итоге Александр не попал в состав на второй зимний сбор, сейчас проходит подготовку в "Зените-2", пишет "Чемпионат".

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