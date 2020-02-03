Елена Ханга раскрыла размер своей пенсии

Одежду она заказывает из США

57-летняя телеведущая Елена Ханга призналась, что ее пенсии не хватает на покупку дорогой обуви и одежды.

"Я пенсионерка. Пенсия моя известна: сколько у всех - 23 тысячи рублей", - рассказала Ханга в интервью Лере Кудрявцевой.

После этих слов Кудрявцева сказала, что ее обувь стоит 800 долларов. Ханга призналась, что не приобретает такие дорогие вещи.

Елена пошутила, что ее дочь Анна-Елизавета, которая учится в США, располагает большими деньгами на карманные расходы, чем она сама.

При этом у Елены Ханги есть средства на наряды из Нью-Йорка. Она предпочитает винтажную одежду 50-60 годов. "Я живу в комфорте", - говорит о своем материальном благополучии знаменитость. Большую часть семейных расходов берет на себя ее муж.

Ранее Елена Ханга вела такие передачи, как "Про это", "Русские в форте Боярд" и "Принцип домино". Она состоит в браке с президентом Европейской ассоциации политических консультантов Игорем Минтусовым.

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