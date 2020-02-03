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Путин дал оценку сельскохозяйственной отрасли в 2019 году

14:48
  • понедельник
  • 03 февраля 2020

Президент отметил, что год прошел удачно

За прошлый год сельскохозяйственная отрасль в России отработала на отлично. Высокую оценку агропромышленонму комплексу в понедельник в Кремле дал Владимир Путин, передает "ТВ Центр".

Об итогах российскому президенту отчитался министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Он также заявил, что в этом году только зерна прогнозируется произвести почти на 7 миллионов тонн больше, чем в прошлом. Уверенный рост отмечается по большинству основных сельскохозяйственных культур, которые включены в новую доктрину продовольственной безопасности.

"У нас была небольшая проблема, она небольшой и остается, тем не менее динамика позитивная и ситуация изменяется к лучшему, и урожаи растут, и мы скоро обеспечим себя и по этой номенклатуре тоже самостоятельно. Валовой сбор плодов и ягод тоже у нас рекордный в 2019 году, он составил 3,5 миллиона тонн. Положительную динамику также продолжает демонстрировать и пищевая, и перерабатывающая промышленность. По оперативным данным Росстата, в 2019 году индекс пищевой продукции составил 104,9 процента, по напиткам – 103,1 процента", - сказал Патрушев.

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