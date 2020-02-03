Песков высказался о ситуации в Идлибе

В Кремле озабочены активностью террористических группировок в Идлибе

Обострение ситуации на северо-западе Сирии. По данным нашего Центра по примирению, этой ночью турецкие военные, не уведомив российскую сторону, начали переброску войск в зоне деэскалации Идлиб и попали под обстрел правительственной армии, передает "ТВ Центр".

Как сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, погибли четверо военнослужащих, ещё девять получили ранения. По его словам, в ответ турецкие войска также открыли огонь, задействовав артиллерию, миномёты и даже истребители F-16.

Кроме того, Эрдоган предостерёг Россию от попыток вмешаться в конфликт. Однако в нашем Минобороны заявили, что самолёты ВВС Турции государственную границу Сирии не нарушали, ударов по позициям сирийских войск не зафиксировано. Российские военные сейчас поддерживают постоянную связь с турецкими коллегами по ситуации в Идлибе и участвуют в эвакуации раненых.

И, как заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле выражают озабоченность в связи с продолжающейся активностью террористических группировок в этом сирийском регионе.

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