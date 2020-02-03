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Российский боксер арестован после нападения на росгвардейца

17:11
  • понедельник
  • 03 февраля 2020

Сам спортсмен вину отрицает

В Москве арестовали на два месяца боксера Георгия Кушиташвили. В отношении спортсмена возбуждено уголовное дело о нападении на сотрудника Росгвардии и хранении кокаина, передает "ТВ Центр".

Рассмотрение ходатайства шло в военном суде. По версии следствия, чемпион России вместе с другим боксером Овиком Оганнисяном был задержан на Фрунзенской набережной ночью 2 февраля для проверки документов.

В ходе личного досмотра у них обнаружили запрещенные вещества, при этом - указывается в материалах дела - мужчины вели себя агрессивно, не реагировали на требования полиции, а Кушиташвили и вовсе ударил росгвардейца по лицу.

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Георгий Кушиташвили
Георгий Кушиташвили
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