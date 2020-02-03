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Собянин осмотрел строящийся по программе реновации дом на севере Москвы

14:28
  • понедельник
  • 03 февраля 2020

В него переедут жители окрестных пятиэтажек

Сергей Собянин в понедельник осмотрел стартовый дом, строящийся по программе реновации в Западном Дегунино. Он рассчитан на почти 600 квартир, в которые переедут жители нескольких окрестных пятиэтажек.

Всего в программу реновации в Западном Дегунино включены 45 пятиэтажных домов. Новое жилье получат почти 10 тысяч жителей района. Для организации первой волны переселения подобраны шесть площадок. В настоящее время идёт строительство трех "стартовых" домов.

Кроме того, в Западном Дегунино будут построены поликлиника на 750 посещений в смену, школа на 650 мест, детский сада на 150 мест, торговый центр, ФОК, объекты социального обслуживания, наземный паркинг и храм.

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Строительство жилого дома по программе реновации
Строительство жилого дома по программе реновации
Строительство жилого дома по программе реновации
Строительство жилого дома по программе реновации
Строительство домов
Строительство домов
Строительство жилого дома
Строительство жилого дома
Квартира по реновации
Квартира по реновации
Дом, строящийся по программе реновации
Дом, строящийся по программе реновации
Строительство дома
Строительство дома
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