Собянин осмотрел строящийся по программе реновации дом на севере Москвы

В него переедут жители окрестных пятиэтажек

Сергей Собянин в понедельник осмотрел стартовый дом, строящийся по программе реновации в Западном Дегунино. Он рассчитан на почти 600 квартир, в которые переедут жители нескольких окрестных пятиэтажек.

Всего в программу реновации в Западном Дегунино включены 45 пятиэтажных домов. Новое жилье получат почти 10 тысяч жителей района. Для организации первой волны переселения подобраны шесть площадок. В настоящее время идёт строительство трех "стартовых" домов.

Кроме того, в Западном Дегунино будут построены поликлиника на 750 посещений в смену, школа на 650 мест, детский сада на 150 мест, торговый центр, ФОК, объекты социального обслуживания, наземный паркинг и храм.

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