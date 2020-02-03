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Стали известны лауреаты премии президента в области науки и инноваций

14:59
  • понедельник
  • 03 февраля 2020

Премию вручают каждый год

Лучшие молодые учёные нашей страны. В Москве объявили лауреатов премии президента России в области науки и инноваций. Она вручается ежегодно уже 12 лет - за особый вклад в отечественную исследовательскую деятельность и развитие современных технологий, передает "ТВ Центр".

Заявки можно было подавать как индивидуально, так и группой. Главное, чтобы возраст соискателей не превышал 35 лет. Сейчас стало больше работ, выполненных совместно с крупными компаниями. В этом году премии присуждены за разработки в области детской психологии, энергетики и медицины.

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