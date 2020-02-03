Собянин рассказал о реализации программы реновации

Мэр посетил один из строящихся домов на севере Москвы

В Москве идёт активное строительство домов по программе реновации. Ход работ на севере столицы, в районе Западное Дегунино осмотрел Сергей Собянин.

Новая многоэтажка в Западном Дегунине активно строится. Рабочие возвели стены, сейчас идут внутренние инженерные работы. Ключи от новых квартир жители соседних пятиэтажек получат уже в мае будущего года.

"Мы здесь уже 50 лет прожили, и переезжаем сюда. Для нашей семьи это прекрасно, мы привыкли здесь. А то, что мы живем в ужасных условиях, думаю, видя наш дом, вы и сами понимаете. У нас кухня пять метров, и мы по очереди обедать ходим, потому что мы все туда не помещаемся. Мы ждем и не дождемся этого дома", - говорит местная жительница Любовь Абдулина.

После полувека жизни в хрущёвке - абсолютно новая среда обитания. Красивый дом с яркими фасадами, просторные и светлые квартиры, современный ремонт и удобная планировка. Но самое главное - не придется менять район.

"30 лет живем в одном доме. Мои дети, я, мама, ждем уже переселения, с радостью и нетерпением собираем чемоданы. Посмотрели, как расположена квартира, все внутри, очень все устраивает", - говорит жительница Наталья Исаева.

Одна такая многоэтажка вместит жителей сразу шести хрущевок. Западное Дегунино - один из районов, которые серьезно затронет программа реновации. В ближайшее время сотни семей получат здесь новое жилье, не меняя привычный образ жизни. В новые квартиры переедут жители 45 пятиэтажек. Это почти три тысячи квартир. Переселять будут в три этапа. Новые дома строят в рекордно быстрые сроки.

"Уровень работ на этой площадке значительно выше среднего, работают профессиональные люди. Стопроцентная отделка, электрика, сантехника. Человек, который переедет, его задача - открыть кран, чтоб водичка потекла, подключить телевизор, все остальное будет в полном объеме, включая лифтовое оборудование", - объясняет генеральный директор Московского фонда реновации Анатолий Константинов.

Строящийся дом осмотрел Сергей Собянин. Мэр отметил, что помимо новых домов, в районе построят несколько социальных объектов, а также благоустроят территорию.

"Все 45 домов будут переселены, построим 26 новых домов, проект планировки мы с вами обсуждали. Будет построена школа дополнительно, детский сад, поликлиника, ФОК и реконструируем улично-дорожную сеть. Работы большие, глаза боятся, а руки делают. Но все сделаем, никаких сомнений нет, что переедете в хорошие добротные дома", - сказал Собянин.

Все это уже включено в проект планировки территории. Кроме того, городские власти активно развивают транспортную доступность района. Здесь уже открыты станции метро "Селигерская" и "Ховрино". В 2022 году появится еще одна - "Улица 800-летия Москвы".

Юлия Степина, Елена Сахно и Михаил Федоров, "ТВ Центр".

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