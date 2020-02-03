На станции метро "Нижегородская" начали отделку служебных помещений

Накануне состоялся технический пуск второго участка Некрасовской линии метро

Специалисты приступили к отделке технических помещений строящегося участка Некрасовской линии столичного метро. Одна из ключевых станций на новой ветке - "Нижегородская", сообщает "ТВ Центр".

Здесь будет создан крупный транспортно-пересадочный узел, где встретятся Некрасовская и Большая кольцевая линии, а ещё можно будет сделать пересадку на Московское центральное кольцо. Кроме того, впервые в стране поезда здесь будут ходить по часовой и против часовой стрелки в одном тоннеле.

Напомним, технический пуск линии был проведён 2 января. Уже скоро станции примут первых пассажиров. В мэрии уточнили, с чем связана такая долгая подготовка.

"Многие технологические решения, в частности, обеспечение вентиляции, обеспечение инженерными системами внутри тоннелей, решается впервые. Мы таких решений еще не делали, поэтому мы хотим спокойно в таком очень четком режиме, провести пусконаладочные работы, подготовить коллег наших из метрополитена, чтоб они были готовы к эксплуатации, потому что в момент запуска движения у них уже не будет таких окон для тонкой настройки каких-то решений", - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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