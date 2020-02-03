Капремонт четырех московских поликлиник начнется в феврале

В Москве стартует большая программа по капитальному ремонту поликлиник. После него они должны начать работать по новому стандарту, сообщает "ТВ Центр".

Первые четыре здания закроют уже в этом месяце. Всего в ближайшие годы планируют отремонтировать до 50 зданий, а ещё 30 построить. Новый стандарт подразумевает удобство как для пациентов, так и для врачей. В каждом филиале будут вести приём врачи наиболее востребованных специальностей, расположение кабинетов станет удобным, там установят современное оборудование.

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