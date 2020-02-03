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Маска - не панацея: как защититься от коронавируса

15:26
  • понедельник
  • 03 февраля 2020

Важно тщательно мыть руки

Москва делает всё необходимое, чтобы не допустить распространения нового коронавируса.  В столичных клиниках достаточный запас современных препаратов, в аптеках - медицинских масок. Об этом говорится на сайте Департамента здравоохранения. Между тем, горожане и туристы, скупают маски в каком-то ажиотаже. Надёжна ли такая защита?
Растет число заразившихся коронавирусом

Вчера были, сегодня уже нет. Из десятка обойдённых аптек маски в продаже оказались только в одной. И хотя заразившихся коронавирусом в столице нет, да и всплеска других вирусных заболеваний в городе тоже не наблюдается, москвичи активно скупают средства защиты, передает "ТВ Центр".

Онлайн-продавцы зафиксировали резкий скачок спроса и дефицит еще в конце прошлой недели. Но если в интернете потребители обезличены, то в аптеках продавцы, не стесняясь, говорят, кто оптовые покупатели.

Из трех последних крупных эпидемий все пришли из Поднебесной. Культура ношения масок там повсеместная. Китайцы носят их, даже понимая, что маска – далеко не панацея.

Маска - это физический барьер от микрочастиц и может быть полезна, только если плотно прилегает к лицу. Менять ее надо как можно чаще: раз в один-два часа. А снимая, нельзя касаться поверхности. Гораздо важней соблюдать личную гигиену: тщательно мыть руки с мылом и не трогать ими лицо и глаза.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

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