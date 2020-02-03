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Женщина посадила ребенка за руль каршерингового автомобиля в Москве

15:37
  • понедельник
  • 03 февраля 2020

Ее уже лишали водительских прав

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 25-летней жительницы Подмосковья. За руль автомобиля она посадила своего несовершеннолетнего ребёнка, при этом сама был пьяна, передает "ТВ Центр".
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Видеорегистратор, установленный в салоне, снял всё происходившее. Дама отпивает что-то из бутылки. Затем, уже набрав скорость, сажает к себе на колени маленького сына. Тот уверенно крутит руль - видимо, на водительском сидении не первый раз.

Выяснилось, что женщина арендовала машину по системе каршеринга, хотя ранее была лишена прав за вождение в нетрезвом виде.

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Ребенок за рулем
Ребенок за рулем
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