Женщина посадила ребенка за руль каршерингового автомобиля в Москве

Ее уже лишали водительских прав
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 25-летней жительницы Подмосковья. За руль автомобиля она посадила своего несовершеннолетнего ребёнка, при этом сама был пьяна, передает "ТВ Центр".
Видеорегистратор, установленный в салоне, снял всё происходившее. Дама отпивает что-то из бутылки. Затем, уже набрав скорость, сажает к себе на колени маленького сына. Тот уверенно крутит руль - видимо, на водительском сидении не первый раз.
Выяснилось, что женщина арендовала машину по системе каршеринга, хотя ранее была лишена прав за вождение в нетрезвом виде.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"