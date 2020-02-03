В Москве открыли памятник промышленнику-филантропу Прохорову

Кто автор композиции?

В центре Москвы, в Большом Предтеченском переулке, появился памятник Василию Прохорову - промышленнику-филантропу, основателю Трёхгорной мануфактуры.

Автор композиции, Александр Смирнов, изобразил купца в натуральную величину и в простой одежде: Прохоров вышел из крепостных крестьян - всю жизнь носил обычный кафтан, а в быту был скромен. Рядом с фигурой предпринимателя лежат рулоны полотна, произведённого его фабрикой.

Именно Василий Прохоров первым в России начал выпускать ситец в промышленных масштабах. А ещё на деле заботился о благосостоянии и профессиональном уровне своих сотрудников. Кстати, памятник предпринимателю установили по инициативе самих москвичей, а средства выделила Трёхгорная мануфактура.

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