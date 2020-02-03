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Зеленского обвинили в грубых ошибках

13:11
  • понедельник
  • 03 февраля 2020

Президент не знает, как добиться мира в Донбассе

Владимир Зеленский не имеет представления о том, как добиться мира в Донбассе и восстановить территориальную целостность Украины. Президент Незалежной осознает все риски, но дальше этого дело не идет, заявил замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос.
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"Он осознает все риски и вызовы, понимает, что мы живем в воюющей стране. Но как военный я вижу, что нет понимания, как решить вопрос установления мира в Донбассе и восстановления территориальной целостности Украины", - сказал Кривонос в интервью изданию "Факты". Он добавил, что такое решение нужно готовить не только с международными партнерами, но и в информационном поле.

Еще одна проблема, по мнению Криврноса, в том, что западные страны не заинтересованы в сильной Украине. Так что Киеву придется решать свои проблемы самостоятельно. Но это возможно лишь в том случае, если украинцы станут  "единым народом с едиными национальными ценностями и единой национальной идеей". Замглавы СНБО признал, что за 30 лет независимости этим вопросом не занимались.

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