Борщ назначен главным синоптиком России

Он сменил Романа Вильфанда

Назначен новый руководитель Гидрометцентра России. Метеобюро возглавил Сергей Борщ.

О назначении нового руководителя Гидрометцентра сообщает РИА Новости со ссылкой на кадровую службу организации. Ранее Борщ был заведующим отделом речных гидрологических прогнозов и заместителем директора Гидрометцентра.

Ранее должность исполняющего обязанности директора Гидрометцентра занимал его бывший руководитель Роман Вильфанд. Он возглавлял центр с 2001 по 2018 годы, а затем стал его научным руководителем.

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