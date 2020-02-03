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Григория Лепса прооперировали за границей

13:27
  • понедельник
  • 03 февраля 2020

11 февраля от отправляется в гастрольный тур

57-летний певец Григорий Лепс перенес операцию на голосовые связки. Он лечился в Париже, после чего отправился отдыхать на итальянский курорт Форте-дей-Марми. 
Дважды прооперированный Лепс готовится к дуэту с Пугачевой

Как передает "СтарХит", заслуженному артисту России сделали операцию под общим наркозом.

В мае и июле прошлого года Лепс перенес аналогичные операции. К работе он вернулся через несколько дней после выписки из больницы. 

"Я не могу обмануть биологические часы и петь так, как пел 20 лет назад. Организм стареет, связки стареют, силы уже не те", - говорил Григорий Лепс. Он признавался, что не может уйти на пенсию из-за своей популярности.

11 февраля музыкант с новыми силами отправляется в гастрольный тур по России. 

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