В Московский зоопарк вернется забайкальский манул

Сейчас животное на карантине
В Московском зоопарке снова можно будет увидеть манула - кота редкого и очень скрытного. К его приезду готовятся серьёзно, передает "ТВ Центр".
До апреля должны обновить вольеры, заменить весь грунт, построить деревянные домики и полки, где манул будет предаваться размышлениям. Также высадят кустарники, где он сможет скрыться от посетителей, когда устанет от общения. Пока же молодой самец проходит карантин в питомнике под Волоколамском и, судя по всему, к переезду относится философски.
Забайкальский манул является символом столичного зоопарка. Предыдущий представитель династии умер в начале января, дожив до 10 лет - возраст для этих животных солидный. А теперь ему на смену приходит новое поколение.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"