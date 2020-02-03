В Московский зоопарк вернется забайкальский манул

Сейчас животное на карантине

В Московском зоопарке снова можно будет увидеть манула - кота редкого и очень скрытного. К его приезду готовятся серьёзно, передает "ТВ Центр".

До апреля должны обновить вольеры, заменить весь грунт, построить деревянные домики и полки, где манул будет предаваться размышлениям. Также высадят кустарники, где он сможет скрыться от посетителей, когда устанет от общения. Пока же молодой самец проходит карантин в питомнике под Волоколамском и, судя по всему, к переезду относится философски.

Забайкальский манул является символом столичного зоопарка. Предыдущий представитель династии умер в начале января, дожив до 10 лет - возраст для этих животных солидный. А теперь ему на смену приходит новое поколение.

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