Польша решила нормализовать отношения с "проигравшей" Россией

В Варшаве вспомнили, что живут по соседству с русскими

Москва попыталась навязать Варшаве свое видение истории – но это ей не удалось. Польша выиграла исторический спор с Россией, теперь можно подумать и о развитии отношений, считает польский министр иностранных дел Яцек Чапутович.

"Я также думаю, что этот исторический спор с Россией мы определенно выиграли. Россия попыталась навязать свое повествование истории, однако это не удалось", - заявил Чапутович. Он подчеркнул, что выступление президента Владимира Путина в Яд Вашем во время всемирного форума памяти жертв Холокоста в Иерусалиме было "как-то не особенно антипольским".

По мнению польского министра, теперь надо стремиться к тому, чтобы "успокоить эмоции и нормализовать отношения. Ведь, несмотря на все различия, русские и поляки – соседи.

Путин, выступая в Иерусалиме, заявил, что Холокост был и останется глубокой раной, трагедией, о которой будут помнить всегда, а долг современных и будущих политиков - защищать доброе имя героев Второй мировой войны и отстаивать правду и справедливость. Он добавил, что все несут ответственность за недопущение трагедии Второй мировой, нельзя проглядеть первые ростки шовинизма и антисемитизма.

"Теперь мы должны стремиться к тому, чтобы успокоить эмоции и нормализовать наши отношения, потому что, несмотря на все различия, мы, в конце концов, соседи", - заявил глава МИД Польши.

Власти России не раз заявляли о том, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент России заявил в середине декабря, что Польша вступила в сговор с фашистской Германией - в распоряжении России есть подтверждающие документы. По словам российского президента, Россия обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации истории.

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