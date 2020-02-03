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Кремль усомнился в сближении Белоруссии с США

13:55
  • понедельник
  • 03 февраля 2020

Дмитрий Песков не стал комментировать детали встречи Лукашенко и Помпео

Отношения России и Белоруссии носят близкий и союзнический характер, несмотря на проблемные моменты. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя визит в Минск госсекретаря США.
Помпео пообещал обеспечить Лукашенко нефтью и снять с него санкции

Представитель Кремля отказался обсуждать детали переговоров Александра Лукашенко и Майка Помпео. Песков заметил, что контакты Белоруссии с третьими странами являются ее суверенным правом. Тем не менее, полагает пресс-секретарь президента, вряд ли после встречи Лукашенко и Помпео можно говорить о "сверхбыстром сближении" Минска и Вашингтона. Его слова приводит ТАСС.

В субботу Майк Помпео посетил Минск. Это первый в истории визит в Белоруссию представителя американской администрации такого уровня.

Во время встречи с Александром Лукашенко Помпео заявил, что США готовы обеспечить Белоруссию нефтью на 100%. При этом пока Вашингтон не готов полностью снять с Минска санкции, увязав этот вопрос с соблюдением прав человека.

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