Кремль усомнился в сближении Белоруссии с США

Дмитрий Песков не стал комментировать детали встречи Лукашенко и Помпео

Отношения России и Белоруссии носят близкий и союзнический характер, несмотря на проблемные моменты. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя визит в Минск госсекретаря США.

Представитель Кремля отказался обсуждать детали переговоров Александра Лукашенко и Майка Помпео. Песков заметил, что контакты Белоруссии с третьими странами являются ее суверенным правом. Тем не менее, полагает пресс-секретарь президента, вряд ли после встречи Лукашенко и Помпео можно говорить о "сверхбыстром сближении" Минска и Вашингтона. Его слова приводит ТАСС.

В субботу Майк Помпео посетил Минск. Это первый в истории визит в Белоруссию представителя американской администрации такого уровня.

Во время встречи с Александром Лукашенко Помпео заявил, что США готовы обеспечить Белоруссию нефтью на 100%. При этом пока Вашингтон не готов полностью снять с Минска санкции, увязав этот вопрос с соблюдением прав человека.

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