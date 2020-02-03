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Британский разведчик облетел границы Калининградской области

14:05
  • понедельник
  • 03 февраля 2020

Разведывательные полеты натовских самолетов резко участились.

Запад не оставляет попыток подслушать, о чем говорят в России. Самолет радиоэлектронной разведки Королевских ВВС Великобритании Boeing RC-135W Rivet Joint засекли у российских границ.
Разведчик США пролетел прямо над Севастополем

Борт с номером ZZ666 поднялся с авиабазы Милденхолл, а затем направился к Калининградской области. По данным мониторингового ресурса Plane Radar, полет проходил на высоте около восьми километров на скорости 635 километров в час.

В последнее время число полетов иностранных разведчиков у российских границ резко увеличилось. Натовские военные самолеты регулярно появляются у берегов Крыма и Краснодарского края. Летают они и над базами Минобороны России в Сирии, и у балтийских берегов, передает РИА Новости.

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Самолет радиоэлектронной разведки ВВС Великобритании Boeing RC-135W
Самолет радиоэлектронной разведки ВВС Великобритании Boeing RC-135W
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