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На Москву идет "арктическое вторжение"

14:31
  • понедельник
  • 03 февраля 2020

Со среды начнется похолодание

В Москву идет "арктическое вторжение" из Гренландии.

Со среды, 5 февраля, начнется похолодание, поскольку теплый циклон уходит на восток. Днем столбик термометра покажет минус 3-5 градусов, а ночью опустится до минус 10-12 градусов.

К выходным ночная температура упадет до минус 18 градусов, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. Днем 8-9 февраля температура воздуха будет колебаться от 2 до 7 градусов мороза.

Потепление стоит ждать только со следующей недели, рассказала специалист "Российской газете".

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