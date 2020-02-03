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Страшное ДТП в Твери попало на видео

14:34
  • понедельник
  • 03 февраля 2020

Серьезно пострадали 6 человек

Шесть человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Твери. Столкнулись два автомобиля, один из них врезался в толпу пешеходов.
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"На пересечении проспекта Победы с Волоколамским проспектом столкнулись две машины, одну из них отбросило на тротуар", — сообщил источник в экстренных службах агентству ТАСС.

ДТП попало на камеры наблюдения. На кадрах видно, что автомобиль "Фольксваген" совершал левый поворот со стороны проспекта Победы на Волоколамский проспект. В него врезалась "Киа", которая на огромной скорости двигалась со стороны площади Терешковой в сторону площади Капошвара.

Пострадали водитель "Фольксвагена", а также пятеро пешеходов, которые собирались переходить дорогу. На месте происшествия работают спасатели и медики. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель "Киа", который превысил допустимую скорость.

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