Страшное ДТП в Твери попало на видео

Серьезно пострадали 6 человек

Шесть человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Твери. Столкнулись два автомобиля, один из них врезался в толпу пешеходов.

"На пересечении проспекта Победы с Волоколамским проспектом столкнулись две машины, одну из них отбросило на тротуар", — сообщил источник в экстренных службах агентству ТАСС.

ДТП попало на камеры наблюдения. На кадрах видно, что автомобиль "Фольксваген" совершал левый поворот со стороны проспекта Победы на Волоколамский проспект. В него врезалась "Киа", которая на огромной скорости двигалась со стороны площади Терешковой в сторону площади Капошвара.

Пострадали водитель "Фольксвагена", а также пятеро пешеходов, которые собирались переходить дорогу. На месте происшествия работают спасатели и медики. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель "Киа", который превысил допустимую скорость.

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