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ВОЗ призвала не истерить из-за коронавируса

14:56
  • понедельник
  • 03 февраля 2020

Болезнь распространяется "минимально и медленно"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) просит страны не ограничивать поездки в Китай без видимых на то причин.

На данный момент зафиксирован только 151 случай пневмонии в 23 странах мира, а китайские власти делают все возможное, чтобы не допустить его распространения. Болезнь распространяется "минимально и медленно", заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус

"Мы призываем все страны выполнять решения, основанные на подтвержденных сведениях", - цитирует его ТАСС.

После вспышки коронавируса в Китае ряд стран начали ограничивать поездки и торговые отношения. В частности, Россия приостановила железнодорожное пассажирское сообщение с Китаем, а премьер-министр Михаил Мишустин допустил депортацию из России иностранцев с коронавирусом.

Вспышка неизвестной пневмонии началась в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Возбудителем стал новый коронавирус 2019-nCoV. По данным на 3 февраля, им заражены уже 17205 человек, 361 больной скончался. За пределами Китая подтверждено 149 случаев заражения коронавирусом. В пятницу двое граждан Китая с вирусом были выявлены в Забайкалье и Тюменской области.

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