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Рублю предсказали затяжное пике

15:11
  • понедельник
  • 03 февраля 2020

В ближайшие два года взлетов не предвидится

Непрерывное падение в течение ближайших двух лет предрекли рублю западные аналитики. К концу 2020 года за евро станут давать 71 рубль, а в 2021-м — 80 рублей, уверены эксперты крупнейшего в Северной Европе Nordea Bank.
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Все дело, по мнению специалистов, в американской экономической политике, которая остается слишком непредсказуемой. Это заставляет инвесторов выходить из рискованных активов.

На 3 февраля Центробанк России установил курс доллара на уровне 63,13 рубля, а евро 69,41 рубля. С начала торгов на Московской бирже российская валюта потеряла около 60 копеек.

Однако, утверждают в Nordea, в первом квартале российской валюте ничего не грозит - напротив, он будет расти. В апреле доллар может подешеветь до 60,5 рубля, а евро — до 65,9 рубля. Как отмечают эксперты, начало года - традиционно самый благополучный период из-за роста экспортных доходов.

Но со второго квартала начнутся проблемы. И виной снова США – там будет набирать обороты президентская кампания, а Федеральная резервная система сократит скупки активов. Поскольку основным инструментом американской торговой политики остается протекционизм, спрос на инвестиции в России и другие развивающиеся рынки снизится, пишет РИА Новости.

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