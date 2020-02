Победить могут только Little Big: Соседов разнес претендентов на "Евровидение"

Эксперт назвал своих фаворитов

Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал для ТВЦ.RU шорт-лист исполнителей, которые могут представить Россию на "Евровидении" в Нидерландах.

3 февраля портал Super опубликовал список артистов, среди которых якобы выбирают кандидата для поездки на "Евровидение-2020". В шорт-лист попали исполнители ZIVERT, Димаш Кудайберген, Полина Гагарина, Александр Панайотов и группа Little Big. Между тем имя российского конкурсанта назовут только в конце февраля.

Сергей Соседов выступил категорически против того, чтобы на песенный конкурс отправились Гагарина, ZIVERT и Димаш.

"Гагариной не нужно туда ехать, потому что она там уже была. Я против того, чтобы одного и того же исполнителя возить на "Евровидение" несколько раз", - сказал музыкальный критик.

По его словам, сейчас на "Евровидении" ценятся яркие и эксцентричные артисты, которым под силу удивить публику неожиданными музыкальными находками. Большинство российских артистов к таковым не относится, уверен Соседов.

"У нас встанут, будут петь, вокалировать. Сегодня это не нужно на "Евровидении". Ну что, выйдет Гагарина и будет петь холодным этим вокалом? Ну поет она - ну и что из этого? Никому ни тепло, ни холодно от этого вокала. Для меня это упражнение для голоса. Прекрасно Полина Гагарина делает упражнения для голоса. Я ее воспринимаю как ученицу вокальной академии. Но я не вижу там личности, я не вижу там харизмы, я не вижу там personalité. Никакого толку от ее хорошего пения нет", - заявил Сергей Соседов ТВЦ.RU.

Кандидатуру Юлии Зиверт, более известной как ZIVERT, музыкальный критик не захотел обсуждать. "ZIVERT - это не певица, это вообще смешно, забудьте про нее, - отрезал Соседов. - Ее кто-то продвигает. Там какая-то мошна, там стоят деньги. Она ни разу не талантлива, она ни разу не певица. Это вам любой педагог по вокалу скажет. Даже не хочу это обсуждать".

Куда более лестно Соседов высказался о 25-летнем казахском певце Димаше Кудайбергене, который недавно, по слухам, перестал сотрудничать с композитором и продюсером Игорем Крутым. Наш собеседник разглядел талант Димаша еще до того, как тот стал широко известен.

"Димашу пока рановато выходить. Ему немножко надо оклематься, освоиться. Он ушел от Крутого. И давно надо было уйти. Покуда Димаш был у Крутого, ничего хорошего в плане репертуара ему не светило. Он бы пел эту бодягу, эту нуднятину, всякие лебеди уставшие… Это все неинтересно, этот репертуар не уровня Димаша. Сейчас ему надо найти какой-то репертуар, ему нужен какой-то хит. Хитов у него пока нет ни одного, несмотря на уникальный голос", - посетовал Сергей Соседов.

Что касается Александра Панайотова, то его эксперт назвал прекрасным, но старомодным артистом. Он плохо вписывается в яркий формат "Евровидения".

"Это 70-80-е, начало 90-х. Это не формат нулевых и сегодняшних. Я бы послал Сашу Понайотова, чтобы уважить Сашу и подарить ему строчку в биографии: "Выступал на конкурсе "Евровидение". Он достоин этой строчки в биографии. Гагарина была, а он не был. Почему? Он нисколько не хуже Гагариной, а я бы сказал, что и получше… Строчка в биографии. Но ни о каком фуроре мы не может говорить. Это будет достойно, но ни о каких победах не может быть и речи", - предположил Соседов.

А вот рейв-группа Little Big, чей хит Skibidi прогремел на всю страну, вполне может рассчитывать на победу в конкурсе. Этот музыкальный коллектив идет в ногу со временем и умеет удивлять. Как считает Сергей Соседов, эксцентричной группе остается лишь придумать оригинальный номер.

"Или Сашу Панайотова, или Little Big, - заключил музыкальный критик. - В случае с Little Big нужна песня, нужен хит. Сашу Панайотова можно просто послать туда, чтобы уважить. Понятно, что Саша ничего не привезет. Если удастся сделать яркий номер, тогда надо отправлять Little Big. Если номера не будет, то надо отправлять Панайотова".

Напомним, "Евровидение" пройдет в Роттердаме с 12 по 16 мая.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"