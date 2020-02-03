Молодую пару нашли мертвой при загадочных обстоятельствах

Трагедия произошла в Москве

28-летнего парня и 27-летнюю девушку нашли мертвыми в районе Марьино на юго-востоке столицы.

Их тела обнаружили в квартире на Новочеркасском бульваре. Причина смерти пока неизвестна. Никаких криминальных ран на теле нет.

Причина смерти неизвестна. Не исключено, что молодые скончались от передозировки каким-то веществом, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. На месте происшествия нашли использованные шприцы.

По факту ЧП началась проверка. Точную причину смерти пары установят в ходе экспертизы.

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