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Молодую пару нашли мертвой при загадочных обстоятельствах

15:31
  • понедельник
  • 03 февраля 2020

Трагедия произошла в Москве

28-летнего парня и 27-летнюю девушку нашли мертвыми в районе Марьино на юго-востоке столицы.

Их тела обнаружили в квартире на Новочеркасском бульваре. Причина смерти пока неизвестна. Никаких криминальных ран на теле нет.

Причина смерти неизвестна. Не исключено, что молодые скончались от передозировки каким-то веществом, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. На месте происшествия нашли использованные шприцы.

По факту ЧП началась проверка. Точную причину смерти пары установят в ходе экспертизы.

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