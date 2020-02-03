Климова показала, как выглядела до экспериментов над внешностью

Актриса опубликовала редкий снимок

Актриса театра и кино Екатерина Климова показала в своем инстаграме фотографию, на которой она изображена 18-летней.

В то время Климова посчитала, что на снимке она получилась некрасивой и обыкновенной. В результате снимок был порван, однако мать артистки сохранила фото.

"Мама достала его из помойного ведра и сохранила. Спасибо. Забавно, но после всевозможных экспериментов над своей внешностью, всю осознанную жизнь я буду стремиться к простоте и собственной индивидуальности. Путь был долгим. А можно было просто поверить маме", - подписала старый снимок 42-летняя артистка, пишут "Дни.ру".

Фанаты пришли в восторг от снимка 18-летней Климовой. Подписчики называют актрису "бусечкой" и "богиней".

- Очень красивая! И вообще не изменилась, ни капли. Такая же 18-летняя девушка! - Обожаю фильмы с вашим участием. Вы очень красивая, настоящая, талантливая. - Красавица! Вы совсем не изменились! А главное - сияющие глаза! - Обалденно! "Некрасивая" богиня. - Совсем не изменилась… Такая же бусечка.

Екатерина Климова воспитывает четверых детей. Третий брак актрисы - с Гелой Месхи - распался в 2019 году.

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