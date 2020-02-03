Умер обладатель Кубка мира по греко-римской борьбе

Федерация соболезнует родным и близким спортсмена

Чемпион Европы и обладатель Кубка мира по греко-римской борьбе, российский борец Борис Амбарцумов умер на 46-м году жизни. Сообщившая об этом пресс служба Федерации спортивной борьбы России выразила соболезнования его близким..

"31 января на 46-м году жизни скоропостижно скончался мастер спорта международного класса по греко-римской борьбе, чемпион Европы, обладатель Кубка мира Борис Амбарцумов. Федерация спортивной борьбы России и вся борцовская общественность выражает глубокие соболезнования родным и близким Бориса Владимировича", - говорится в сообщении пресс-службы.

На счету Амбарцумова - серебряная медаль европейского чемпионата 2000 года. Он был победителем и серебряным призером Кубка мира – в 1996-1997 годах. Победитель чемпионата Европы 1998 года в весовой категории до 54 килограммов, передает ТАСС.

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