В Москве бармен сломал позвоночник заказавшему коктейль мужчине

Возбуждено уголовное дело

В Москве бармен едва не убил клиента во время подачи коктейля. Молодого человека доставили в больницу с переломами трех шейных позвонков и ушибом спинного мозга тяжелой степени.

Инцидент произошел 14 декабря 2019 года. Посетитель заведения на Новослободской улице заказал "экстремальный" коктейль, при подаче которого нужно надеть шлем. Клиент выпил порцию алкоголя, после чего бармен ударил его по голове металлической кегой, пишут "Дни.ру".

Однако работник заведения не рассчитал силу удара, в результате чего посетитель получил серьезные травмы. Как пишут СМИ, 22-летний бармен только приступил к работе в баре и еще не научился правильно готовить и подавать коктейли.

"Ритуал заключался в следующем: клиент с надетым на голову танковым шлемом выпивает порцию алкоголя, а бармен должен ударить его по голове металлическим кегом", - пояснил источник АГН "Москва".

В отношении сотрудника бара возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

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