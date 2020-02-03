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Захарова поставила диагноз польскому министру-"победителю"

15:52
  • понедельник
  • 03 февраля 2020

Заявления Варшавы не имеют ничего общего с реальностью

Глава МИД Польши Яцек Чапутович считает, что Варшава выиграла "исторический спор с Россией". На протяжении истории многие заявляли о победе над Москвой, напомнила польскому министру официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова посочувствовала вспомнившим Тартуский договор эстонцам

"Так думают все Наполеоны: и Бонапарт, и в больнице", - написала Захарова в Facebook.

Ранее Чапутович заявил, что Варшава вышла победителем в споре с Москвой. Выступление Владимира Путина на всемирном форуме памяти жертв Холокоста в Иерусалиме дипломат назвал "не особенно антипольским". Министр также заявил, что теперь Варшава должна стремиться "успокоить эмоции" и нормализовать отношения с Россией. Польский министр неожиданно вспомнил, что, несмотря на все различия, страны являются соседями.

Польские власти пытаются возложить ответственность за начало Второй мировой войны на СССР, ссылаясь на пакт Молотова — Риббентропа. В свою очередь, Владимир Путин заявил, что некоторые страны Запада – и среди них Польша - вступили в сговор с фашистской Германией. В распоряжении России есть документы о соответствующих переговорах.

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