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В Москве подростки угнали автомобиль и врезались на нем в здание МВД (видео)

16:15
  • понедельник
  • 03 февраля 2020

Шалость обернулась уголовным делом

В Москве задержали 17-летнего подростка из подмосковного Одинцова, который врезался в здание главка МВД на угнанном автомобиле каршеринга.

Как рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк, трое злоумышленников угнали автомобиль из Козицкого переулка. Подростки доехали до Колобковского переулка, врезались в шлагбаум, выпрыгнули из автомобиля и скрылись. Машина продолжила движение и врезалась в московский главк на Петровке, 38.

Столкновение и побег парней зафиксировали камеры видеонаблюдения. На допросе молодой человек рассказал, что немного выпил, а затем не справился с управлением, испугался и сбежал.

"Проходил мимо с друзьями, обратил внимание, что машина открыта. Сел, завел. Был немного выпивший, не справился с управлением и въехал сначала в шлагбаум, потом забыл переключить селектор в положение паркинга, автомобиль въехал в здание МВД на Петровке", - рассказал молодой человек.

Шалость обернулась уголовным делом по статье "Неправомерное завладение автомобилем". Розыск остальных участников преступления продолжается.

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