Россия приостановит чартерные рейсы в Китай из-за коронавируса

Полностью прекращать авиасообщение не планируется

Россия не будет вводить дополнительные ограничения из-за вспышки коронавируса в Китае. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге в понедельник. По ее словам, для этого нет оснований, поскольку нет чрезвычайной ситуаций.

"По мере реагирования на ситуацию, на ее развитие в КНР, мы будем либо действовать в жестком режиме, либо в том режиме, в котором мы сейчас взаимодействуем в плановом порядке", - приводит слова Голиковой агентство РИА Новости.

Не видят российские власти и причин для полного прекращения авиасообщения с Китаем. Тем не менее, уже с 14 февраля будут прекращены чартерные рейсы, на которых из КНР возвращаются россияне. Также правительство готовит распоряжение о временном ограничении на въезд иностранцев с территории Китая. Оно не будет распространяться на пункт пропуска в аэропорту "Шереметьево", а также граждан Евразийского союза, официальные делегации и имеющих вид на жительство в России.

"Готовим распоряжение с Минтрансом, погранслужбой, ФТС и Роспотребнадзором с 4 февраля временно ограничить въезд граждан иностранных государств с территории Китая кроме воздушного пункта пропуска Москва - Шереметьево", - сказала Голикова (цитата по "Интерфаксу").

Говоря о борьбе с новым вирусом, вице-премьер отметила, что Пекин пока не передал его штамм. Однако российские врачи уже работают над вакциной. Кроме того, во вторник в Китай вылетит группа медиков для борьбы с коронавирусом. В ее состав войдут пять специалистов Минздрава и Роспотребнадзора.

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что сейчас в России под наблюдением находятся более четырех тысяч человек. Эти люди контактировали с пациентами с подозрением на коронавирус.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в Китае превысило 17200 человек. За сутки прирост составил почти 20%. Скончался 361 человек. Два случая коронавируса подтверждено в России - в Забайкалье и Тюменской области.

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