Путин дал российское гражданство бразильскому футболисту

Паулиньо выступает за КПРФ с 2015 года

Бразильскому футболисту Паулиньо (полное имя - Кастаньясси Пауло Роберто) предоставлено российское гражданство. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина. Документ опубликован на портале правовой информации.

Паулиньо родился 19 октября 1985 года в Бразилии. С 2015 года форвард выступает за мини-футбольный клуб КПРФ, куда он перешел из "Мытищ". До этого на родине он играл за клубы "Интелли" и "Флуминенсе".

В прошлом сезоне в составе КПРФ нападающий стал серебряным призером Суперлиги.

Как отмечает ТАСС, в настоящее время в составе сборной России выступают три бразильца, получивших российское гражданство - Эдер Лима, Ромуло и Робиньо.

Летом 2019 года Путин дал российское гражданство 70 иностранцам. В их числе американский поэт и внук мецената Сергея Щукина.

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