С передачей коронавируса России произошла путаница

Штамм нового вируса необходим для создания вакцины

Китай до сих пор не передал России штамм нового коронавируса. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Я хочу сказать, что наши специалисты работают в этом направлении, китайская сторона нам не предоставила возможность воспользоваться ее данными в части вакцины и в части штамма. Поэтому мы из доступных нам источников и из того, что сегодня имеется в нашем распоряжении, этой работой занимаемся", - заявила она.

В свою очередь, посол Китая в России Чжан Ханьхуэй утверждает, что его страна своевременно передала геном нового коронавируса Москве. На основе переданного штамма можно разработать вакцину, передает ТАСС.

Вспышка неизвестной пневмонии началась в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Возбудителем стал новый коронавирус 2019-nCoV. По данным на 3 февраля, им заражены уже 17205 человек, 361 больной скончался. За пределами Китая подтверждено 149 случаев заражения коронавирусом. В пятницу двое граждан Китая с вирусом были выявлены в Забайкалье и Тюменской области.

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