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Путин обновил состав Совета безопасности

16:42
  • понедельник
  • 03 февраля 2020

Александр Матовников и Александр Коновалов были исключены из него

Состав Совета безопасности России был обновлён в понедельник. По распоряжению Владимира Путина туда были включены генпрокурор Игорь Краснов и министр юстиции Константин Чуйченко.

Об этом говорится в указе президента России. Документ опубликован на портале правовой информации.

"Включить в состав Совета Безопасности РФ в качестве членов этого Совета следующих лиц: Игорь Краснов, Константин Чуйченко ", - говорится в указе. Он вступает в силу со дня его подписания.

Из состава Совбеза исключены бывший полпред президента в СКФО Александр Матовников и экс-глава Минюста Александр Коновалов.

Ранее стала известна зарплата Дмитрия Медведева в Совбезе

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