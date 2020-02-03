Путин обновил состав Совета безопасности

Александр Матовников и Александр Коновалов были исключены из него
Состав Совета безопасности России был обновлён в понедельник. По распоряжению Владимира Путина туда были включены генпрокурор Игорь Краснов и министр юстиции Константин Чуйченко.
Об этом говорится в указе президента России. Документ опубликован на портале правовой информации.
"Включить в состав Совета Безопасности РФ в качестве членов этого Совета следующих лиц: Игорь Краснов, Константин Чуйченко ", - говорится в указе. Он вступает в силу со дня его подписания.
Из состава Совбеза исключены бывший полпред президента в СКФО Александр Матовников и экс-глава Минюста Александр Коновалов.
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