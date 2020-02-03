Ударивший росгвардейца боксер пропустит Олимпиаду

Георгий Кушиташвили временно исключен из состава сборной России

Двукратный чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили арестован на два месяца. Такое решение вынес Гарнизонный военный суд в Москве. Спортсмена подозревают в нападении на сотрудника правоохранительных органов и хранении наркотиков. Он свою вину отрицает. Кушиташвили был задержан в воскресенье. Боксер оказал сопротивление и ударил одного из росгвардейцев. При обыске у него обнаружили кокаин.

Георгий Кушиташвили, помимо того, что спортсмен, еще и военнослужащий-контрактник. Поэтому дело об его аресте рассматривал военный суд. И в качестве конвоя - солдаты с автоматами.

"Наркотики я не употребляю. Одно вам скажу: наркотики не употреблял и не употребляю. Каждую неделю сдаю анализы. Не важно. Не вам решать и не вам разбираться в этом", – ответил он на вопрос, подбросили ли ему наркотики.

Георгий Кушиташвили в зале суда улыбается. Говорит, потому что не ожидал увидеть столько журналистов в зале суда. Кушиташвили - чемпион России по боксу в весовой категории до 81-го килограмма 2015 и 2018 годов. Несколько дней назад вернулся со сборов. Сейчас идёт подготовка к летней Олимпиаде. Официально в отпуске. В воскресенье отдыхал в клубе вместе с другом по сборной - тоже боксёром Овиком Оганнисяном. Как утверждает адвокат, после клуба боксеры поехали к знакомым, которые живут на Фрунзенской набережной.

"Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москва обратили внимание на двух подозрительных мужчин, которые при виде патрульного автомобиля попытались скрыться от стражей порядка в одном из подъездов на Фрунзенской набережной. В ходе проверки документов мужчины вели себя агрессивно", - сказал официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Камера видеонаблюдения на подъезде зафиксировала, как в дом вошли Кушиташвили с Оганнисяном. Потом, по данным следствия, они поднялись наверх, чтобы отыскать закладку.

Следом в подъезд входят сотрудники Росгвардии. В ведомстве утверждают, что спортсмены оказали сопротивление, и Кушиташвили даже ударил одного из росгвардейцев два раза по лицу, сломав тому нос. Позиция защиты сейчас несколько иная.

"Люди были в некоей униформе. Темного цвета. С условием освещения разглядеть знаки отличия не представлялось возможным. Данные трое людей не представляются, не показывают служебное удостоверение, сразу же подходят к спортсменам и пытаются их задержать, применив в отношении них приёмы борьбы", - заявил адвокат Георгия Кушиташвили Александр Дегтярев.

Разбитый нос у сотрудника Росгвардии - это он сам ударился о перила в ходе потасовки, объясняет адвокат. Это якобы может подтвердить один из жителей дома, который вышел из своей квартиры в подъезд на шум борьбы. И Овик Оганнисян проходит по делу как свидетель.

"Ударить его в нос, последствий может быть два варианта. Один вариант - это глубочайший нокаут. То есть человек просто упадёт. А второй вариант - это летальный исход. Удар тяжеловеса, профессионального боксёра. Ни того, ни другого мы не наблюдаем", - указал Дегтярев.

Кокаин у Георгия Кушиташвили нашли в ходе лично досмотра в отделении полиции. И здесь позиция защиты тоже однозначна: наркотик не его. Рассмотрение дела в суде проходило в открытом режиме. В Федерации бокса России, как только стало известно о скандале с членами сборной, заявили: необходимо во всём разобраться.

"Не был никогда замечен в драке или пьяным где-нибудь. Но если это действительно следствием докажут, что он это совершил - мы естественно это осуждаем", - прокомментировал генсек Федерации бокса России Умар Кремлев.

"Я убегать не собираюсь, разрешите у тренера пожить, домашний арест. Под домашний арест, чтобы отпустили", - попросил спортсмен.

Уголовное дело против Георгия Кушиташвили возбудили по двумя статьям уголовного кодекса: это применение насилия в отношении представителя власти и хранение наркотиков. Наказание - до десяти лет заключения, что автоматически будет означать завершение спортивной карьеры. Пока же суд арестовал Кушиташвили на 2 месяца. Его временно исключили из состава сборной России. Также известно, что спортсмен пропустит Олимпиаду.

Дмитрий Гусев. Арсений Калашников. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"