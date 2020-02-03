Чиновница в шубе из Керчи оправдалась за поздравление ветеранов

Мая Хужина уверена, что ситуация была неверно истолкована

Внеочередная сессия горсовета Керчи длилась меньше часа. Глава города Мая Хужина и ее заместительница Лариса Щербула покинули высокие посты по собственному желанию.

Отставка стала реакцией на резонансное поздравление живущих в городе блокадников. На фотографиях чиновники, во главе с Хужиной, заходили в верхней одежде в дома ветеранов, дарили им почётные знаки, хлебные изделия в пакетах и цветы. Многие обратили внимание на контраст между женщинами в шубах и пенсионерами.

"Это все смахивает на формальное участие, есть такое английское выражение, мне оно не нравится, оно называется флешмоб. Вот флешмоб, связанный с ветеранами и с годовщиной снятия блокады, невозможен, нетерпим. Это связано с отсутствием культуры и человеческой, и чиновничьей", - прокомментировал глава общественной палаты республики Крым Григорий Иоффе.

Глава Крыма Сергей Аксенов предположил, что злого умысла в действиях чиновниц не было, но такое поздравление назвал глупостью, за которую увольняют. Внутреннее расследование провели и депутаты крымского парламента.

"Очень важное, нужное дело, но сам подход к этому вопросу, он был не такой, как этого требует взаимоотношения между руководством, чиновниками и блокадниками", - заявил первый заместитель председателя Госсовета Крыма Ефим Фикс.

Но Мая Хужина уверена - ситуация была неверно истолкована: денег в бюджете на поздравление заложено не было, а все подарки - ее личная инициатива.

"Никаких материальных выплат не было предусмотрено или даже озвучено. И цветы, и караимские пироги, которые так не дают никому спать, за наш счёт, за личный, за мой счёт", - сказала экс-глава горсовета Керчи Мая Хужина.

При детальном рассмотрении снимков видно - на главе горсовета Хужиной была вовсе не шуба, а куртка с меховым воротником. На некоторых фотографиях верхней одежды нет - видимо там, где с ветеранами общались долго. А караимские пироги оказались выпечкой ручной работы. Традиционный символ гостеприимства и поддержки приготовила Зарема Хафисова в память о своих героических предках.

"Во время войны получилось так, что ночью тогда выпекали мои предки хлеб, а моя мама носила на Эльтиген, где были моряки в осаждении. Я просто не могла не помочь нашим блокадникам и не могла не испечь этот хлеб, этот каравай, как некоторые назвали его батоном почему-то. Это на опаре поставленное тесто из домашнего молока, из домашнего мяса, овощи", - рассказала она.

Нина Ивановна - житель блокадного Ленинграда. Ей было девять лет, когда началась война. От голода погибли ее родители и старший брат. Говорит - поздравление хоть и было скромным, но оказалось первым за много лет со стороны городских властей.

"Мне, как я поняла, цветов не хватило, врать не буду, уже раздали видно цветы, хоть она мне и сказала, что я вроде первая, но мне цветов не было. Вот это они мне подарили, пирог дали, и я до вечера ела пирог, мне понравился, правда. Я так поняла, что таких в магазине-то пирогов нет", - рассказала житель блокадного Ленинграда Нина Романчева.

Нина Ефимовна защищала Ленинград. Собирала снаряды на заводе, работала медсестрой, строила укрепления. Сейчас из дома почти не выходит. К ней делегация чиновников зашла ненадолго, о проблемах даже не спрашивали.

"Они зашли, бабушку поздравили, вручили ей медаль, в пакете, как выяснилось потом, пирог, мы сначала не поняли, как все подумали, что это булка, потому что реально это даже в руках было похоже на булку. То есть ни цветов, ни конфет, конечно, не было. Сфотографировались и покинули нас. Этот визит минут пять, наверное, длился. Из горсовета это было первый раз за шесть лет", - заявила внучка Нины Степановой Татьяна Максименко.

Впрочем, Хужина запомнила, что ветерану нужно кресло. Его привезли уже на следующий день. После отставки она заявила, что и дальше будет помогать жителям города и ветеранам. Теперь уже в статусе простого депутата городского совета. В крайнем случае, вернётся в больницу, где она долгое время работала неврологом.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", республика Крым.

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