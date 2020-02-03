Названа дата эвакуации россиян из Китая

Вывозить их будут самолеты ВКС

Ситуация с короновирусом в России находится под контролем. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. Глава правительства сообщил, что подписал национальный план по борьбе с распространением заболевания. Он, в частности, предполагает депортацию зараженных иностранных граждан. Предпринимаются и другие меры.

Город Забайкальск - первая остановка на территории России поезда Пекин-Москва. Вагоны пусты. С сегодняшнего дня железнодорожное сообщение между двумя странами полностью приостановлено. Для проводников и локомотивной бригады, а это 11 человек, - обязательный медицинский контроль. Именно в Забайкальске сейчас идет на поправку один из двух, носителей коронавируса, выявленный в России. Гость из Китая находится в отдельном боксе. В соседнем - на карантине - его супруга и ребенок.

В Чите - с угрозой инфекции борются превентивными методами. Например, обязательная дезинфекция в общественном транспорте. Ситуация со вспышкой коронавируса стала темой номер один на оперативном совещании Михаила Мишустина с вице-премьерами. Глава кабинета министров сообщил, что подписан национальный план по предупреждению завоза и распространения инфекции. Вирус добавлен в перечень особо опасных заболеваний.

"Это позволит осуществлять депортацию иностранных граждан, если у них будет выявлена такая болезнь, и вводить специальные ограничительные меры - изоляция и карантин. Уже ограничено движение граждан из Китая через нашу границу, больные, у которых выявлен вирус, изолированы", - сообщил Мишустин.

Во многих регионах - масочный бум. Самое простое и самое дешевое средство защиты подорожало в три раза в Забайкалье и Иркутске и в 35 раз - в Курске. В Москве основные покупатели масок - гости из Китая.

А в Приморье дорожают овощи и фрукты из Китая. Все случаи, о которых сообщают покупатели, будут проверены антимонопольной службой. Эвакуация россиян из Уханя самолетами Министерства обороны запланирована на 3-5 февраля, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. О желании покинуть Поднебесную таким образом заявили более 130 соотечественников. Принимать пассажиров на борт будут военные медики-вирусологи. Важная деталь - по возвращении на родину их ждет обязательный двухнедельный карантин.

География коронавируса - это 27 стран, 17 с половиной тысяч заболевших, почти четыреста погибших. Это больше, чем количество умерших от атипичной пневмонии в 2002-2003 годах. Однако есть и положительная динамика - более пятисот победивших инфекцию. Гендиректор Всемирной организации здравоохранения во время доклада с этими цифрами делают паузу - кашель. Зал насторожился.

"Не волнуйтесь, это не коронавирус. Если мы сосредоточимся на борьбе с вирусом в его эпицентре, мы сможем минимизировать расширение инфекции. Цифры это подтверждают. Но, поймите меня правильно, мы можем сделать только хуже, стремясь к лучшему. Единственный призыв ко всем странам - действовать согласно нашим рекомендациям в зависимости от развития ситуации", - заявил Тедрос Гебреисус.

В Ухане завершено строительство временной больницы для инфицированных пациентов. Госпиталь возвели всего за 11 дней. Стационар рассчитан на тысячу мест. При этом медики заявляют: и такого дополнительного количества коек недостаточно. Коронавирус подхватили мировые рынки. После новогодних каникул в Китае первый день торгов на биржах завершился серьезным падением основных индексов почти на 8%. Спрос на нефть в Поднебесной упал примерно на 20%. КНР - крупнейший мировой импортер черного золота. Коронавирус - самый серьезный шок для мирового нефтяного рынка с момента финансового кризиса 2008-2009 годов и самое неожиданное падение ресурса в цене со дня террористических атак в США 11 сентября 2001 года.

"ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"