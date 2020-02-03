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Глава ВОЗ покашлял во время доклада про коронавирус и всех напугал

17:40
  • понедельник
  • 03 февраля 2020

"Don't worry. It's not corona", - пошутил Тедрос Гебрейесус

Глава ВОЗ заставил понервничать собравшихся на сессии Исполкома всемирной организации в Женеве. Во время своего выступления Тедрос Аданом Гебрейесус, говоря о масштабах распространения нового коронавируса, неожиданно прервался и покашлял. Причем сделал он это, как и рекомендуют медики, в сгиб локтя. Видео публикует ТВЦ.RU.

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Сидевшие вокруг Гебрейесуса насторожились. В зале повисла тишина. Глава ВОЗ выпил воды и успокоил собравшихся шуткой про смертельно опасный вирус.

"Don't worry. It's not corona!", - сказал он, шмыгнув носом*.

Реплика вызвала в зале громкий смех. Гебрейесус призвал не паниковать из-за вспышки коронавируса, заметив, что "все не так масштабно". При этом за несколько минут до своей шутки он сообщил, что китайский коронавирус унес жизни 361 человека.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в Китае превысило 17200 человек. За сутки прирост составил почти 20%. Два случая коронавируса подтверждено в России - в Забайкалье и Тюменской области.

* - "Не волнуйтесь, это не коронавирус".

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