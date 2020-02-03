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"Украина летит в пропасть": Тимошенко потребовала от Рады честного признания

17:27
  • понедельник
  • 03 февраля 2020

Политик недовольна всеми экономическими показателями страны

Украина находится в плачевном состоянии. В частности, национальной безопасности страны угрожает обвал производства и невыполнение бюджета. Об этом заявила лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко на заседании согласительного совета Верховной Рады.

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"По всем экономическим показателям страна просто летит в пропасть, вы должны это честно признать", — заявила Тимошенко (цитата по РИА Новости). По мнению политика, необходимо собрать СНБО и выяснить, почему экономика "летит на ровном месте".

Тимошенко также возмутилась ростом госдолга и обратила внимание на колебание курса гривны, обвинив  в сложившейся ситуации власти страны.

Политик напомнила о скандальном законопроекте о рынке земли, по которому иностранцы получат возможность приобретать сельскохозяйственные земли. Тимошенко подчеркнула, что на Украине начался "масштабный процесс передачи ресурсов, которые принадлежат народу".

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