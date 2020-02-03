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Россиянин выставил на продажу кабриолет, усыпанный китайскими стразами (видео)

18:09
  • понедельник
  • 03 февраля 2020

Все камни наклеены вручную

Житель Крыма выставил на продажу кабриолет Toyota Camry Solara, полностью усыпанный стразами.

Над эксклюзивным дизайном мужчина работал целый год. 400 тысяч кристаллов, заказанных из Китая, приклеены к машине так, что никакая мойка им не угроза.

Стоимость кабриолета 2004 года выпуска – 999 тысяч рублей. Крымчанин уверен, что машину можно использовать для привлечения внимания на дорогах, свадеб и фотосессий. Продавец признался, что не смог продать машину по желаемой цене, поэтому отдает по себестоимости, так как ему "некогда ей заниматься".

"Сделать такой автомобиль решил, потому что хочется отличаться от всех на дороге", - объяснил свою дизайнерскую задумку мужчина.

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