ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стало известно, при каких условиях и сколько живет коронавирус

18:43
  • понедельник
  • 03 февраля 2020

Людей в очередной раз призвали мыть руки

Коронавирус 2019-nCoV может выживать на поверхностях от нескольких часов до нескольких дней. В частности, до пяти дней - в среде с влажностью 40% и температурой 20 градусов.

Глава ВОЗ покашлял во время доклада про коронавирус и всех напугал
С передачей коронавируса России произошла путаница
Россия приостановит чартерные рейсы в Китай из-за коронавируса

Как рассказал член консультативного совета экспертов по инфекционным заболеваниям государственного комитета по здравоохранению КНР Цзян Жунмэн, обычно вирус распространяется на расстоянии от одного до двух метров от источника и быстро оседает на теле человека, но в воздухе оставаться не может.

Инфекционист указал, когда частички зараженной слюны оседают на поверхности окружающих нас объектов, вирус может попасть на руки человека при прикосновении с дверных ручек и кнопок лифта. "Пожалуйста, мойте руки, это очень важный момент", - цитирует его РИА Новости.

Как заявил в понедельник премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями, ситуация с короновирусом в России находится под контролем. Глава правительства сообщил, что подписал национальный план по борьбе с распространением заболевания. Он, в частности, предполагает депортацию зараженных иностранных граждан.

Жертвами нового коронавируса в Китае стал уже 361 человек. Более 17,2 тысяч - заражены. За пределами страны умер один человек, еще 150 подхватили вирус.

Видео: глава ВОЗ покашлял во время доклада про коронавирус и всех напугал

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Коронавирус
Коронавирус
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.