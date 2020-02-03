Стало известно, при каких условиях и сколько живет коронавирус

Людей в очередной раз призвали мыть руки

Коронавирус 2019-nCoV может выживать на поверхностях от нескольких часов до нескольких дней. В частности, до пяти дней - в среде с влажностью 40% и температурой 20 градусов.

Как рассказал член консультативного совета экспертов по инфекционным заболеваниям государственного комитета по здравоохранению КНР Цзян Жунмэн, обычно вирус распространяется на расстоянии от одного до двух метров от источника и быстро оседает на теле человека, но в воздухе оставаться не может.

Инфекционист указал, когда частички зараженной слюны оседают на поверхности окружающих нас объектов, вирус может попасть на руки человека при прикосновении с дверных ручек и кнопок лифта. "Пожалуйста, мойте руки, это очень важный момент", - цитирует его РИА Новости.

Как заявил в понедельник премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями, ситуация с короновирусом в России находится под контролем. Глава правительства сообщил, что подписал национальный план по борьбе с распространением заболевания. Он, в частности, предполагает депортацию зараженных иностранных граждан.

Жертвами нового коронавируса в Китае стал уже 361 человек. Более 17,2 тысяч - заражены. За пределами страны умер один человек, еще 150 подхватили вирус.

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