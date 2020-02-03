Прилетевших из Китая российских туристов поместили в карантин

В КНР отдыхали 5,6 тысячи наших соотечественников

Все организованные российские туристы вернулись из Китая. Об этом сообщили в Федеральном агентстве по туризму (Ростуризм).

По состоянию на 27 января на курортах КНР находились 5,6 тысячи туристов, на сегодняшний день все они прилетели в Россию. Последний рейс авиакомпании Azur Air ZF756 с российскими туристами приземлился во Внуково в 7:36.

Всех вернувшихся из Китая поместят в двухнедельный карантин, чтобы исключить распространение коронавируса.

"Все российские граждане, которые будут эвакуированы из провинции Хубэй, помещаются под карантин на 14 дней, они об этом проинформированы", - объяснили в секретариате вице- премьера России Татьяны Голиковой.

Вспышка неизвестной пневмонии началась в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Возбудителем стал новый коронавирус 2019-nCoV. По данным на 3 февраля, им заражены уже 17205 человек, 361 больной скончался. За пределами Китая подтверждено 149 случаев заражения коронавирусом. В пятницу двое граждан Китая с вирусом были выявлены в Забайкалье и Тюменской области.

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