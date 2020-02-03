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Макрон уточнил позицию Франции в отношении России

19:53
  • понедельник
  • 03 февраля 2020

Сторонам нужен диалог

Франция является "проевропейской страной", а не "пророссийской", но в то же время не настроена против Москвы.
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Так ответил президент Эммануэль Макрон на обвинения ряда СМИ и политиков в том, что его страна "прогнулась под Россию".

"Я хорошо вижу, что Россия - это Европа, хотя она и не в Евросоюзе. Но она наш сосед. Мы совершенно не заинтересованы в получении ситуации, когда в отношениях с Россией мы позволяем накапливаться конфликтам", - заявил Макрон на пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.

Французский лидер подчеркнул, что Париж всегда стоял на защите европейских ценностей. Однако с Россией нужно вести диалог, чтобы не дать замороженным конфликтам накопиться. В частности, переговоры с Москвой нужно вести для того, чтобы урегулировать украинский вопрос. 

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